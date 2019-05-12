​Во Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Амьен на севере Франции.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает радиостанция France Bleu.

По ее информации, стрельба произошла в ночь на воскресенье в здании местной общественной организации и недалеко от него. Все пострадавшие были направлены в больницу, при этом четверо были вскоре выписаны.

Прокуратура открыла расследование, несколько человек уже задержаны.

Причины инцидента пока не установлены.