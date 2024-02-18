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Во Франции сгорел склад с 900 т аккумуляторов

Во Франции сгорел склад с 900 т аккумуляторов Крупный пожар произошел на складе с аккумуляторами на юге Франции в департаменте Аверон.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 13:01
Во Франции сгорел склад с 900 т аккумуляторов

Крупный пожар произошел на складе с аккумуляторами на юге Франции в департаменте Аверон.

Как передает Report со ссылкой на радио France Bleu, от огня пострадали хранившиеся там 900 т литиевых аккумуляторных батарей.

Площадь пожара, возникшего в 17 февраля днем, составила 3 тыс. кв. м, горение сопровождалось сильным дымом. Жителей коммуны Вивье, проживающих в радиусе 500 м от склада, власти просили не выходить из домов до окончания операции по тушению пожара и проверки дыма на токсичность. Также до конца дня было остановлено движение по расположенной в этом районе магистрали D5.

Возгорание локализовано силами более чем 70 пожарных, перехода пламени на соседний склад удалось избежать. По состоянию на утро 18 февраля на месте продолжали работать около 30 сотрудников пожарной службы, которые продолжают тушить оставшиеся очаги возгорания. Местным жителям разрешили покидать свои дома, поскольку власти не выявили угроз для окружающей среды или населения коммуны.

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