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    Во Франции сформировано новое правительство

    Стали известны новые главы минобороны и минюста страны© Reuteers

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Правительство Франции сформировано в новом составе после перестановок по итогам парламентских выборов, состоявшихся 18 июня.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, перечень министров огласил в среду генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

    Первоначально отставка кабмина носила технический характер, однако из-за ряда политических скандалов из рядов правительства были вынуждены уйти сразу четыре министра, которых заменили другие политики. В частности, на смену Сильви Гулар во главе министерства вооруженных сил назначена Флоранс Парли, а лидера центристов Франсуа Байру во главе министерства юстиции сменила Николь Беллубе.

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