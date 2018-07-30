Во Франции семь человек получили ранения в результате стрельбы

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Неизвестные злоумышленники обстреляли группу людей во французском городе Бон, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, семь человек получили огнестрельные ранения, один пострадавший находится в критическом состоянии.

По словам очевидцев, было несколько преступников, они приехали на место на автомобиле после 4 часов ночи по местному времени.

Полиция расследует инцидент. Уже выдвинута первая версия произошедшего - сведение счетов между двумя группами людей.