Во Франции сегодня начнется забастовка пилотов Air France

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Забастовка пилотов Air France, выступающих против сокращения им части выплат, начнется во Франции сегодня, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Забастовка пилотов начнется на второй день чемпионата Европы по футболу, открытие которого состоялось накануне матчем между сборными Франции и Румынии.

Как ожидается, забастовка продлится с 11 по 14 июня. Согласно заявлению главы авиакомпании Фредерика Гаже, в первый день в ней планируют принять участие около 25% пилотов.