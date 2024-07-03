Во Франции считают, что "Нацобъединение" не получит абсолютного большинства

Правая оппозиционная партия "Национальное объединение" по итогам второго тура досрочных парламентских выборов во Франции сможет рассчитывать не более чем на 220 мандатов и не получит абсолютного большинства.

Правая оппозиционная партия "Национальное объединение" по итогам второго тура досрочных парламентских выборов во Франции сможет рассчитывать не более чем на 220 мандатов и не получит абсолютного большинства.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на оценку социологической службы Harris Interactive.

Согласно анализу, даже с учетом союза с частью представителей партии "Республиканцы", "Нацобъединение" не сможет получить абсолютного большинства в новом созыве парламента, для которого требуется минимум 289 мандатов.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон решил распустить Национальное собрание, в котором заседают 577 депутатов, в связи с поражением своих сторонников на выборах в Европарламент.