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Во Франции считают, что "Нацобъединение" не получит абсолютного большинства

Во Франции считают, что "Нацобъединение" не получит абсолютного большинства Правая оппозиционная партия "Национальное объединение" по итогам второго тура досрочных парламентских выборов во Франции сможет рассчитывать не более чем на 220 мандатов и не получит абсолютного большинства.
Другие страны
3 июля 2024 г. 20:55
Во Франции считают, что Нацобъединение не получит абсолютного большинства

Правая оппозиционная партия "Национальное объединение" по итогам второго тура досрочных парламентских выборов во Франции сможет рассчитывать не более чем на 220 мандатов и не получит абсолютного большинства.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на оценку социологической службы Harris Interactive.

Согласно анализу, даже с учетом союза с частью представителей партии "Республиканцы", "Нацобъединение" не сможет получить абсолютного большинства в новом созыве парламента, для которого требуется минимум 289 мандатов.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон решил распустить Национальное собрание, в котором заседают 577 депутатов, в связи с поражением своих сторонников на выборах в Европарламент.

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