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    Во Франции с начала года предотвратили шесть терактов

    Глава МВД: Террористическая угроза в стране остается на повышенном уровне

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Французские спецслужбы предотвратили шесть терактов с начала этого года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом  заявил  министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFMTV.

    "Нам удалось предотвратить шесть терактов за 2018 год. Однако я бы сказал, что на самом деле гораздо больше, - сказал он.- Террористическая угроза остается на повышенном уровне, хотя ее форма изменилась".

    Министр добавил, что в 2018 году из тюрем вышли 48 человек, осужденных по террористическим статьям. Органы правопорядка проявляют повышенное внимание к этим людям. 

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