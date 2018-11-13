Во Франции с начала года предотвратили шесть терактов

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Французские спецслужбы предотвратили шесть терактов с начала этого года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFMTV.

"Нам удалось предотвратить шесть терактов за 2018 год. Однако я бы сказал, что на самом деле гораздо больше, - сказал он.- Террористическая угроза остается на повышенном уровне, хотя ее форма изменилась".

Министр добавил, что в 2018 году из тюрем вышли 48 человек, осужденных по террористическим статьям. Органы правопорядка проявляют повышенное внимание к этим людям.