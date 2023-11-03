Во Франции с 7 октября выявлено вдвое больше антисемитских действий

Французская полиция менее чем за месяц зафиксировала почти 900 антисемитских правонарушений - в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Французская полиция менее чем за месяц зафиксировала почти 900 антисемитских правонарушений - в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, с 7 октября "зафиксировано 887 антисемитских действий, за которые задержаны 442 человека".

Как заявил представитель правительства Оливье Веран, власти Франции констатируют беспрецедентный всплеск антисемитизма в стране в связи с нынешним конфликтом на Ближнем Востоке. По его словам, зафиксированы случаи, когда люди "более не решаются делать покупки в магазинах и заказывать такси" на фоне антисемитских проявлений.