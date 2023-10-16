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Во Франции с 7 октября более 100 человек задержаны за антисемитизм

Во Франции с 7 октября более 100 человек задержаны за антисемитизм Французские правоохранительные органы задержали более 100 человек за проявления антисемитизма с 7 октября, когда произошел очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта.
Другие страны
16 октября 2023 г. 17:14
Во Франции с 7 октября более 100 человек задержаны за антисемитизм

Французские правоохранительные органы задержали более 100 человек за проявления антисемитизма с 7 октября, когда произошел очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на пресс-конференции.

"По данным МВД Франции, с 7 октября были задержаны 102 человека за проявления антисемитизма или за оправдание терроризма. Среди них 27 иностранцев, 11 из которых находятся под административным арестом или в тюрьме", - заявил он. Министр напомнил, что поручил запускать процедуру отзыва вида на жительство у иностранцев, чья вина будет доказана.

В частности, два человека были задержаны на востоке и на юго-западе страны при участии Главного управления внутренней безопасности Франции. Глава МВД не стал уточнять подробности, отметив лишь, что обычно такие операции проводятся в случаях оправдания терроризма, обнаружения оружия или подготовки к нападению.

Кроме того, интернет-платформа Pharos, предназначенная для сбора сведений о радикальном контенте, получила от пользователей интернета 2 839 жалоб на неправомерные высказывания в соцсетях. В этой связи начато уже 237 расследований.

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Версия на английском языке Over 100 people in France detained for anti-Semitism since October 7

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