Во Франции рождаемость упала до самой низкой отметки в послевоенной истории

Рождаемость во Франции снизилась до рекордно низкой отметки за весь послевоенный период истории страны.

Рождаемость во Франции снизилась до рекордно низкой отметки за весь послевоенный период истории страны.

Как передает Report , об этом сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee).

"В 2022 году во Франции родилось 726 тыс. детей, что стало самым низким показателем с момента окончания Второй мировой войны", - указывается в коммюнике института.

По данным социологов, самое значительное снижение рождаемости наблюдают в наиболее репродуктивной группе женщин в возрасте 25-34 лет и фиксируют практически во всех французских регионах. В то же время рождаемость среди женщин старше 40 лет растет.

По данным статистики, за последние 10 лет средний возраст матерей во Франции увеличился с 30 до 31 года. Кроме этого, исследователи отмечают, что вне брака было рождено 65% детей, в то время как в 2012 году этот показатель составлял 57%.