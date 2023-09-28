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Во Франции рождаемость упала до самой низкой отметки в послевоенной истории

Во Франции рождаемость упала до самой низкой отметки в послевоенной истории Рождаемость во Франции снизилась до рекордно низкой отметки за весь послевоенный период истории страны.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 18:25
Во Франции рождаемость упала до самой низкой отметки в послевоенной истории

Рождаемость во Франции снизилась до рекордно низкой отметки за весь послевоенный период истории страны.

Как передает Report, об этом сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee).

"В 2022 году во Франции родилось 726 тыс. детей, что стало самым низким показателем с момента окончания Второй мировой войны", - указывается в коммюнике института.

По данным социологов, самое значительное снижение рождаемости наблюдают в наиболее репродуктивной группе женщин в возрасте 25-34 лет и фиксируют практически во всех французских регионах. В то же время рождаемость среди женщин старше 40 лет растет.

По данным статистики, за последние 10 лет средний возраст матерей во Франции увеличился с 30 до 31 года. Кроме этого, исследователи отмечают, что вне брака было рождено 65% детей, в то время как в 2012 году этот показатель составлял 57%.

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