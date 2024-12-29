Во Франции резко выросла преступность, в тюрьмах не хватает мест для содержания заключенных

Число граждан, отбывающих наказание во французских тюрьмах, продолжает расти, в ближайшее время может не остаться мест для содержания опасных преступников.

Число граждан, отбывающих наказание во французских тюрьмах, продолжает расти, в ближайшее время может не остаться мест для содержания опасных преступников.

Как передает Report , об этом заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Parisien.

"Во Франции на 60 тыс. мест приходится 82 тыс. заключенных, что представляет собой переполненность на 30%. Если мы ничего не сделаем, то через несколько месяцев мы не сможем сажать в тюрьму преступников, которые насиловали и убивали", - сказал глава ведомства.

Для решения этой проблемы Дарманен предложил строить тюрьмы с более мягкими условиями содержания преступников, приговоренных к коротким срокам.

"На строительство обычной тюрьмы уходит семь лет. Там нужны сторожевые вышки, колючая проволока, траншеи и строгое соблюдение норм. Но не все должны содержаться в таких условиях. Новые учреждения будет проще строить", - отметил министр.

Он также затронул тему борьбы с наркобандитизмом, в частности ужесточения контроля за главарями, продолжающими управлять преступными группировками напрямую из мест заключения.

"Сегодня 17 тыс. заключенных в наших тюрьмах связаны с распространением запрещенных веществ. Французы не понимают, почему некоторые из них продолжают руководить наркотрафиком из тюремных камер, посылать деньги и даже заказывать убийства", - посетовал Дарманен.

По его словам, он намерен "зачистить французские тюрьмы от мобильных телефонов", выявить и изолировать всех главарей преступных сообществ.