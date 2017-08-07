 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во Франции ревнивый полицейский убил двух человек, находясь на больничном

    Мужчина ворвался в дом предполагаемого любовника своей жены и убил двух пожарных

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сотрудник криминального отдела полиции французского города Тулон убил двух человек, в том числе любовника собственной жены, находясь при этом на больничном.

    Как передает Report, об этом пишет Parisien.

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Мужчина ворвался в дом предполагаемого любовника своей жены и убил двух пожарных, после чего покончил с собой.

    По данным издания, мужчина находился на больничном, но имел при себе служебное оружие. Жена полицейского на месте инцидента не присутствовала.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi