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Во Франции ребенок нашел гранату времен Первой мировой войны

Во Франции ребенок нашел гранату времен Первой мировой войны Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли саперы.
Другие страны
4 апреля 2021 г. 02:43
Во Франции ребенок нашел гранату времен Первой мировой войны

Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли саперы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Progres.

Ребенок играл в саду со своими братьями, когда нашел в земле гранату.

"Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов", - рассказал газете отец мальчика.

Периметр в несколько десятков метров был оцеплен до прибытия команды саперов, которые впоследствии вывезли гранату с территории по соображениям безопасности.

Специалисты сообщили, что это граната времен Первой мировой войны, однако, по их словам, на территории сада она, скорее всего, оказалась при возведении насыпи, пишет издание.

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