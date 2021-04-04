Во Франции ребенок нашел гранату времен Первой мировой войны

Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли саперы.

Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли саперы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом пишет газета Progres.

Ребенок играл в саду со своими братьями, когда нашел в земле гранату.

"Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов", - рассказал газете отец мальчика.

Периметр в несколько десятков метров был оцеплен до прибытия команды саперов, которые впоследствии вывезли гранату с территории по соображениям безопасности.

Специалисты сообщили, что это граната времен Первой мировой войны, однако, по их словам, на территории сада она, скорее всего, оказалась при возведении насыпи, пишет издание.