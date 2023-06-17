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Во Франции разрушились несколько зданий из-за землетрясения

Во Франции разрушились несколько зданий из-за землетрясения По меньшей мере один человек пострадал, ряд зданий и инфраструктура получили повреждения в результате вчерашнего землетрясения магнитудой 5,3 во Франции.
Другие страны
17 июня 2023 г. 10:13
Во Франции разрушились несколько зданий из-за землетрясения

По меньшей мере один человек пострадал, ряд зданий и инфраструктура получили повреждения в результате землетрясения магнитудой 5,3, произошедшего во Франции накануне.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает префектура Дё-Севр.

"О человеке с легким ранением позаботились спасатели", - говорится в сообщении. Отмечается, что вокруг местной церкви был установлен периметр безопасности.

В ряде коммун зафиксированы значительные повреждения зданий. По данным радиостанции Franceinfo, в городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта местной церкви был нанесен серьезный ущерб. Храм в коммуне Арсе лишился части сводов.

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