Во Франции разбился одномоторный самолет, погиб пилот

Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, который погиб.

Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, который погиб.

Как передает Report со ссылкой на газету Parisien, об этом сообщили в пожарно-спасательном центре департамента.

"В конце взлетно-посадочной полосы аэродрома Шатору-Виллер произошла авиакатастрофа. Пилот, единственный находившийся на борту человек, погиб. Речь идет о мужчине в возрасте 60-70 лет", - сообщили в центре.

Причиной крушения стал отказ двигателя, когда пилот пытался приземлиться.