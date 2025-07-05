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Во Франции разбился одномоторный самолет, погиб пилот

Во Франции разбился одномоторный самолет, погиб пилот Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, который погиб.
Другие страны
5 июля 2025 г. 16:27

Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, который погиб.

Как передает Report со ссылкой на газету Parisien, об этом сообщили в пожарно-спасательном центре департамента.

"В конце взлетно-посадочной полосы аэродрома Шатору-Виллер произошла авиакатастрофа. Пилот, единственный находившийся на борту человек, погиб. Речь идет о мужчине в возрасте 60-70 лет", - сообщили в центре.

Причиной крушения стал отказ двигателя, когда пилот пытался приземлиться.

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