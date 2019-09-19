Во Франции разбился истребитель F-16, пилоты невредимы

На западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16, двое пилотов остались невредимы, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.

В настоящее время на месте катастрофы истребителя работают пожарные и полиция. После контакта с землей самолет взорвался.

Двое пилотов смогли катапультироваться и воспользовались парашютами.

Отмечается, что бельгийский истребитель принимал участие в учениях на территории Франции.