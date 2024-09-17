Во Франции рассмотрят резолюцию об импичменте Макрона

Во вторник, 18 сентября, в Национальном собрании Франции, нижней палате парламента, будет обсуждаться резолюция об импичменте президента Эмманюэля Макрона, предложенная левой партией "Неподчинившаяся Франция".

Во вторник, 18 сентября, в Национальном собрании Франции, нижней палате парламента, будет обсуждаться резолюция об импичменте президента Эмманюэля Макрона, предложенная левой партией "Неподчинившаяся Франция".

Как передает Report , инициатива была выдвинута после того, как Макрон исключил представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на парламентских выборах.

Документ подготовлен в соответствии со статьей 68 конституции Франции, которая позволяет отстранить президента от должности в случае нарушения им своих обязанностей. Резолюцию поддержали 81 депутат от блока "Новый народный фронт", включая 72 представителя "Неподчинившейся Франции", а также зеленые и некоторые депутаты из группы "Левые демократы и республиканцы".

Бюро, высший коллегиальный орган нижней палаты, в котором 12 из 22 членов представляют левых, должно решить, допустима ли резолюция. Однако социалисты отказались поддержать инициативу Меланшона, а против нее выступили экс-президент и ныне депутат Франсуа Олланд, а также лидер зеленых Марин Тонделье.

Если резолюция пройдет этот этап, ее должен одобрить законодательный комитет из 73 депутатов, где у левых всего 24 места. После этого в течение двух недель за документ должны проголосовать две трети Национального собрания (385 депутатов).

Аналогичные процедуры должны пройти и в сенате, где у левых нет большинства. Если сенат одобрит резолюцию (232 голоса), обе палаты соберутся на совместное заседание, и для принятия решения необходимо поддержать его 617 из 925 парламентариев. В случае успешного голосования президент будет немедленно отстранен от должности.