Во Франции расследуют нелегальное финансирование избирательной кампании Макрона

Расследование в связи с подозрением о возможном нелегальном финансировании предвыборной кампании президента Франции Эммануэля Макрона на выборах 2017 года начато во Франции.

Расследование в связи с подозрением о возможном нелегальном финансировании предвыборной кампании президента Франции Эммануэля Макрона на выборах 2017 года начато во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Le Parisien.

По ее данным, Национальная финансовая прокуратура страны инициировала в ноябре предварительное расследование, которое было поручено проводить трем следственным судьям. Один из них - Серж Турнер, который в 2017 году предъявлял обвинения экс-премьер-министру страны Франсуа Фийону. Из-за расследования Фийон снялся с предвыборной гонки, хотя, по данным соцопросов, имел шансы опередить Макрона.

Изначально расследование, начатое в марте после доклада Сената, было посвящено отмыванию денег частными консалтинговыми компаниями и неуплате корпоративного налога. В нем, среди прочего, указывалось, что французский офис McKinsey последние 10 лет, вероятно, не платил налоги, а расходы государства на услуги консалтинговых компаний в среднем удвоились с 2018 по 2021 год, когда они достигли 1 млрд евро за год. Лишь после проведенного в мае этого года обыска в штаб-квартире компании McKinsey прокуратура решила добавить к чисто финансовому делу подозрения в "фаворитизме" и "нелегальном финансировании избирательной кампании" Макрона.