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Во Франции рассказали о мерзнущих и голодающих военных ВС страны

Во Франции рассказали о мерзнущих и голодающих военных ВС страны Французские военные, которые находятся в Румынии в рамках миссии по безопасности восточного фланга НАТО, столкнулись с ужасными условиями жизни на военной базе в этой стране.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 21:59
Во Франции рассказали о мерзнущих и голодающих военных ВС страны

Французские военные, которые находятся в Румынии в рамках миссии по безопасности восточного фланга НАТО, столкнулись с ужасными условиями жизни на военной базе в этой стране.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Figaro, ссылаясь на депутатов от партии Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция" Бастьян Лашо и Орельян Сантул.

"Наши солдаты мерзнут и голодают", - приводит их слова издание.

Политики утверждают, что французских военных в Румынии плохо кормят, а их палатки не всегда обогреваются. Также бойцам ВС Франции досаждают постельные клопы, которые появились из-за антисанитарии.

"Речь шла об оборонительной миссии сдерживания, а не о боевом задании, так что никакой аргумент о неприхотливости больше нельзя привести", - сказали депутаты.

Они также указали, что собираются сообщить о ситуации главе комиссии по обороне в парламенте.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Fransanın NATO missiyasının hərbçiləri aclıqla üzləşib"

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