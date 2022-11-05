Во Франции рассказали о мерзнущих и голодающих военных ВС страны

Французские военные, которые находятся в Румынии в рамках миссии по безопасности восточного фланга НАТО, столкнулись с ужасными условиями жизни на военной базе в этой стране.
Как передает Report, об этом пишет газета
"Наши солдаты мерзнут и голодают", - приводит их слова издание.
Политики утверждают, что французских военных в Румынии плохо кормят, а их палатки не всегда обогреваются. Также бойцам ВС Франции досаждают постельные клопы, которые появились из-за антисанитарии.
"Речь шла об оборонительной миссии сдерживания, а не о боевом задании, так что никакой аргумент о неприхотливости больше нельзя привести", - сказали депутаты.
Они также указали, что собираются сообщить о ситуации главе комиссии по обороне в парламенте.