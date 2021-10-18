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Во Франции раскрыли транснациональную сеть, состоящую из армян и грузин

Во Франции раскрыли транснациональную сеть, состоящую из армян и грузин Правоохранительные службы Франции раскрыли транснациональную преступную сеть, занимавшуюся сбытом угнанных автомобилей и незаконным оборотом табачных изделий.
Другие страны
18 октября 2021 г. 02:03
Во Франции раскрыли транснациональную сеть, состоящую из армян и грузин

Правоохранительные службы Франции раскрыли транснациональную преступную сеть, занимавшуюся сбытом угнанных автомобилей и незаконным оборотом табачных изделий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила Национальная жандармерия в Twitter.

"Жандармы пресекли деятельность транснациональной преступной структуры, которая занималась незаконным оборотом табачных изделий и угнанных автомобилей", - указали в жандармерии. Как утверждают в этой службе, в сети участвовали армянские и грузинские группировки.

По итогам проведенных обысков правоохранители задержали 37 человек. В операции участвовали сотрудники жандармерии Амьена и Центра борьбы с преступлениями на транспорте.

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