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Во Франции работники нефтеперерабатывающих заводов продолжили забастовку

Во Франции работники нефтеперерабатывающих заводов продолжили забастовку Сотрудники нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) во Франции продолжили забастовку в знак протеста против пенсионной реформы, отгрузка топлива прекращена.
Другие страны
8 марта 2023 г. 17:05
Во Франции работники нефтеперерабатывающих заводов продолжили забастовку

Сотрудники нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) во Франции продолжили забастовку в знак протеста против пенсионной реформы, отгрузка топлива прекращена.

Как сообщает Report, об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на объединение работников химической промышленности при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда".

"Крупные отгрузочные площадки TotalEnergies не работают, - отметил его представитель Эрик Селлини. - Работники намерены продолжать протест, [успех] вчерашних демонстраций усиливает их мотивацию".

По его словам, на пяти НПЗ TotalEnergies в разных частях Франции бастуют от 80% до 100% работников. На заводе Esso-ExxonMobil в Фос-сюр-Мер (юго-восток страны) 86% сотрудников утренней смены отказались от исполнения обязанностей. Что касается НПЗ группы в коммуне Гравеншон (север республики), то там, как отметил Селлини, "забастовки прошли минувшей ночью". Он не пояснил, возобновилась ли работа завода утром в среду. Представитель профсоюза также сообщил о 80% бастующих на НПЗ компании Petroineos.

По данным Agence France-Presse, ранее руководство TotalEnergies заявило, что нехватки топлива в стране нет, добавив, что запасы на складах и АЗС поддерживаются на должном уровне.

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