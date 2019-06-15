Во Франции пройдет 31-я акция протеста "желтых жилетов"

31-я акция протестного движения "желтых жилетов" пройдет во Франции в субботу. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, согласно многочисленным призывам в соцсетях, наиболее крупные демонстрации должны пройти в городе Тулуза на юге страны.

Участники движения планируют собраться на площади Арно-Бернар в полдень, после чего отправиться маршем по центральным улицам вплоть до вечера. Данная акция не задекларирована в местной префектуре, в связи с чем власти ожидают возможных беспорядков, в том числе прибытия радикалов из так называемого черного блока - движения антиглобалистов.

Префектура департамента Верхняя Гарона, административным центром которого и является Тулуза, запретила любые манифестации на центральной площади Капитоль. Точные прогнозы на количество участников предстоящей акции отсутствуют.

В Париже главный сбор запланирован на площади Бастилии в 09:00 (10:00 мск), данная акция официально одобрена префектурой. Сам же марш, посвященный на сей раз традиционным для "жилетов" требованиям о повышении покупательской способности, стартует в 11:30 и завершится на площади Маршала Жуэна. Согласно информации из нескольких групп в Facebook, на призыв откликнулись 310 человек.