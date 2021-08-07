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Во Франции проводится общенациональный день протеста против ограничительных санитарных мер

Во Франции проводится общенациональный день протеста против ограничительных санитарных мер Более 150 городов Франции станут в субботу местом проведения манифестаций в день общенационального протеста против новых ограничительных мер, принятых властями в связи с COVID-19.
Другие страны
7 августа 2021 г. 11:35

Более 150 городов Франции станут в субботу местом проведения манифестаций в день общенационального протеста против новых ограничительных мер, принятых властями в связи с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция France Info.

Недовольство населения вызвал принятый на прошлой неделе парламентом и одобренный 5 августа с небольшими изменениями Конституционным советом законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков. Без таких удостоверений теперь невозможно будет посещать кафе, рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли. Именно новые ограничительные меры являются главой темой протеста.

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