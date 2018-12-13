Во Франции провели дополнительную мобилизацию после теракта в Страсбурге

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о мобилизации дополнительно 1,8 тысячи человек для обеспечения безопасности после атаки в Страсбурге, где накануне произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения.

"Это 500 военных, которые с сегодняшнего дня дополнят мобилизованные силы, и еще 1300, которые присоединятся на днях к тем, кто уже мобилизован на месте, цель - обеспечить безопасность общественных мест", - сообщил премьер-министр.