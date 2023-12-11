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Во Франции протестуют водители такси

Во Франции протестуют водители такси Водители такси в некоторых городах Франции организуют демонстрации против нового требования властей об одновременной перевозке нескольких пациентов, едущих к врачам, и особого порядка бронирования таких поездок.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 14:40
Во Франции протестуют водители такси

Водители такси в некоторых городах Франции организуют демонстрации против нового требования властей об одновременной перевозке нескольких пациентов, едущих к врачам, и особого порядка бронирования таких поездок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радио RMC.

Согласно информации, они планируют блокировать дороги и сознательно замедлять движение на междугородных шоссе в Марселе, Тулузе, Лилле, Байоне, Лионе, Бордо и других городах.

В Марселе, к акции присоединились 700 протестующих водителей, которые на сниженной скорости едут в направлении префектуры и местного бюро соцстрахования.

Причиной протеста стала статья 30 нового закона о финансировании социального бюджета, согласно которой пациенты, желающие возместить по страховке часть стоимости поездки на такси к врачу, должны будут бронировать машину через частные интернет-платформы, которые сами будут определять подходящий таксопарк и предлагать совершить совместную поездку с другими пациентами.

При этом пассажиру возместят меньшую сумму за поездку, если он откажется ехать в одной машине с другим больным в отсутствие соответствующей справки от лечащего врача и симптомов у другого пассажира, препятствующих их нахождению в одном автомобиле.

В настоящее время государственная страховка возмещает 55% стоимости поездки.

Цель же этой меры, как следует из законопроекта, - снизить бюджетные расходы за счет "поощрения совместных поездок".

По данным правительства, совместные поездки позволили сэкономить в 2022 году 34 млн евро на оплату транспортных расходов. Однако такие поездки составили лишь 15% от общего объема, из-за чего власти и пытаются расширить данную практику.

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Версия на английском языке Taxi drivers protesting in France

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