Во Франции участники забастовки заблокировали 7 НПЗ

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Участники забастовки, проходящей во Франции против пенсионной реформы, заблокировали семь из восьми французских нефтеперерабатывающих предприятий.

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил крупнейший профсоюз страны - "Всеобщая конфедерация труда".

"Речь идет о заводах компаний Esso и Total", - подчеркнул представитель синдиката Эмманюэль Лепин.

Нефтеперерабатывающий завод Total в коммуне Донж на западе страны, который накануне функционировал в обычном режиме, вновь подключился к 24-часовой забастовке.

"Доставка нефтепродуктов по трубопроводам, с помощью судов, поездов и грузовиков прервана. Ни одна капля топлива не покинет предприятие", - отметили во "Всеобщей конфедерации труда".

В свою очередь пресс-секретарь Esso заявил о том, что забастовка оказывает "лишь ограниченное влияние" на нефтеперерабатывающий завод в городе Фо на юго-западе Франции. В департаменте Вар на юго-востоке страны этой ночью около 60 манифестантов предприняли попытку заблокировать нефтяной терминал в коммуне Пуге-сюр-Аржан. Демонстранты практически сразу были разогнаны прибывшими на место сотрудниками жандармерии.