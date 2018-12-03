Во Франции протестующие перекрыли 11 топливохранилищ Total

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Участники протестов во Франции перекрыли подъезды к 11 топливохранилищам нефтегазового концерна Total, из-за чего на некоторых заправках наблюдается нехватка бензина и дизеля.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на представителя компании.

По ее данным, 2,2 тыс. заправок заявили об исчерпании запасов топлива. Из них лишь 75 принадлежат непосредственно Total.

Отмечается, что "желтые жилеты" регулярно закрывают въезд в морскую гавань, блокируют автомобильные магистрали, выводят из строя дорожные камеры и нарушают работы пунктов оплаты на платных дорогах.

Манифестанты также устраивают демонстрации возле школ и лицеев, призывая молодежь примкнуть к своему движению.