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Во Франции протестующие фермеры сожгли отделение таможни

Во Франции протестующие фермеры сожгли отделение таможни Участники акций протестов фермеров во Франции подожгли отделение таможни в коммуне Ним на юге страны.
Другие страны
27 января 2024 г. 03:22
Во Франции протестующие фермеры сожгли отделение таможни

Участники акций протестов фермеров во Франции подожгли отделение таможни в коммуне Ним на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в соцсети X префект департамента Гар Жером Боне.

"Сегодня вечером с 19:15 на таможенном пункте в Ниме начался пожар, причиной которого, предположительно, стало проникновение людей на сельскохозяйственной технике", - написал он.

Боне уточнил, что здание горело больше часа и пожарные не могли справиться с огнем. Он "решительно осудил" причиненные разрушения и сообщил, что начата процедура установления личности виновников.

Фермеры по всей Франции продолжат манифестации с требованием лучших условий труда и повышения доходов, несмотря на объявленные премьер-министром страны Габриэлем Атталем предложения правительства, заявил в эфире телеканала TF1 глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо.

Он призвал сторонников "не применять насилие и избегать крайностей", заверив, что фермеры хотят как можно скорее вернуться к работе, но "не могут уйти без конкретных ответов" на свои вопросы.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства работников отрасли падением доходов из-за инфляции, они выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги и проводят манифестации перед зданиями государственных органов. По данным Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA), по состоянию на вечер пятницы в протестах принимали участие 72 тыс. фермеров, которые выехали на дороги 85 из 96 департаментов на 41 тыс. тракторов.

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Версия на азербайджанском языке Fransada etiraz edən fermerlər gömrük idarəsini yandırıblar

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