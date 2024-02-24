Во Франции протестующие фермеры прорвались выставочный павильон

Фермеры, недовольные политикой правительства Франции, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставочного центра, где открывается Салон сельского хозяйства.

Фермеры, недовольные политикой правительства Франции, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставочного центра, где открывается Салон сельского хозяйства.

Об этом Report передает со ссылкой на российские СМИ.

В выставочный центр также прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Целью акции является намерение протестовать и освистать президента.

Несмотря на присутствие стражей правопорядка, заграждавших вход в экспоцентр, нескольким сотням фермеров удалось ворваться внутрь.

Сообщается, что между охраной и протестующими завязалась драка, в результате чего полиция начала вытеснять их из здания.

Президент Франции Эммануэль Макрон в этот момент находился на втором этаже центра. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами. Часть из них готова встретиться с президентом, но многие выступают против его присутствия на салоне сельского хозяйства, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".

К экспоцентру начали стягиваться спецнаряды полиции по подавлению протестов (CRS).

Ранее сообщалось, что протестующие фермеры, прибывшие во французскую столицу на тракторах, провели ночь в палаточном лагере у выставочного центра, где открывается 60-я профильная выставка сельского хозяйства.