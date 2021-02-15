Во Франции прошла акция протеста против исламофобии

В столице Франции Париже прошла многолюдная акция протеста против роста исламофобии в стране.

В столице Франции Париже прошла многолюдная акция протеста против роста исламофобии в стране.

Митингующие собрались на площади Трокадеро, чтобы выразить недовольство законопроектом "Принципы укрепления уважения к республиканским ценностям", который, по их мнению, дискриминирует мусульман.

Как передает Report, корреспондент агентства "Анадолу" побеседовал с некоторыми из участников манифестации.

По словам Хананы Лукили, она является одной из жертв исламофобии во Франции.

Лукили рассказала, что школа, в которой она работала, была закрыта 18 ноября 2020 года под предлогом несоответствия требованиям безопасности.

"К нам дважды приходили с проверкой. По результатам инспекции мы узнали, что нас обвиняют в причастности к сепаратизму", - сказала Лукили.

Она подчеркнула, что правительство пытается создать юридическую базу для дискриминации мусульман с помощью законопроекта, известного как "антисепаратистский".

Ученик закрытой школы Келтоума сетует, что он и его товарищи лишены права на образование. По его словам, что ученикам было очень трудно найти новые школы.