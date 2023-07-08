Во Франции прокуратура начала расследование из-за призыва певицы к линчеванию Макрона

Французская прокуратура начала расследование в отношении певицы Изиа Ижлен по подозрению в призывах к линчеванию президента Франции Эмманюэля Макрона, которые она высказала во время своего концерта в четверг.

Французская прокуратура начала расследование в отношении певицы Изиа Ижлен по подозрению в призывах к линчеванию президента Франции Эмманюэля Макрона, которые она высказала во время своего концерта в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Agence France-Presse.

"Я знаю, какой он негодяй. Он спросил себя, мол, чего же хочет народ? Наверное хочет подвесить меня в 20 м над землей, как человеческую куклу-пиньяту, и собраться вокруг с огромными битами с гвоздями, как в "Заводном апельсине". А потом мы спустим его вниз, но со всей благодарностью и нежностью, присущей людям с Юга, и <...> под бенгальские огни радости живой плоти и крови мы собьем его на землю, но аккуратно", - приводит агентство слова певицы, опираясь на видеозапись с ее концерта.

Утверждается, что эти слова прозвучали на концерте в Болье-сюр-Мер (департамент Приморские Альпы). Прокуратура считает, что таким образом артистка подразумевала возможность линчевания главы государства зрителями концерта. Отмечается, что жандармы попытались допросить Ижлен после концерта, но "безуспешно".