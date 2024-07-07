Во Франции пройдет второй тур парламентских выборов

Второй тур выборов в нижнюю палату французского парламента - Национальное собрание - пройдет в воскресенье.
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Избирательные участки в большинстве своем откроются в 08:00 утра по местному времени (10:00 по бакинскому времени) и завершат работу в 18:00 (20:00 по бакинскому времени).
В некоторых городах и департаментах расписание работы участков может отличаться. В частности, в крупных городах, в том числе в Париже, французы смогут отдать свой голос до 20:00 (22:00 по бакинскому времени).
Отмечается, что первые результаты выборов ожидаются после 20:00 по местному времени.