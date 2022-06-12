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Во Франции пройдет первый тур парламентских выборов

Во Франции пройдет первый тур парламентских выборов Французы вернутся сегодня на избирательные участки спустя полтора месяца после президентских выборов.
Другие страны
12 июня 2022 г. 08:37
Во Франции пройдет первый тур парламентских выборов

Французы вернутся сегодня на избирательные участки спустя полтора месяца после президентских выборов.

Как передает Report, на этот раз гражданам Пятой республики предстоит избрать 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента).

От расстановки сил в Бурбонском дворце, где заседают парламентарии, зависит судьба реформ, которые пообещал соотечественникам избранный на второй срок президент Франции Эмманюэль Макрон. Нижняя палата формируется по мажоритарному принципу, на основе голосования в одномандатных округах, созданных как в материковой части страны, так и в ее заморских департаментах.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Как правило, мало кому из политиков удается добиться такого успеха с первого раза. Поэтому на 19 июня уже запланирован второй тур выборов, куда выйдут претенденты, добившиеся наилучших результатов.

К первому туру разрыв между основными избирательными блоками сократился до минимума. Согласно социологической службе Ipsos, блок "Вместе!" может рассчитывать на 28% голосов, а его основной соперник - "Новый народный экологический и социальный союз" - на 27%.

По оценкам социологов, сторонники Ле Пен могут получить 19,5% голосов. Поддержка пока не представленного в парламенте нового консервативного движения "Реконкиста" Эрика Земмура не превышает 5%.

По прогнозам, во втором туре сторонники Макрона могут получить 270-305 мест в нижней палате, левый альянс Меланшона - 180-210 мест, "Республиканцы" и "Национальное объединение" - примерно по 45 мандатов.

Для завоевания большинства в нижней палате политическому блоку необходимо как минимум 289 мандатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Fransada parlament seçkilərinin birinci turu keçiriləcək

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