Во Франции произошло второе нападение на людей за день

В Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских, сообщает Report со ссылкой на французские СМИ.
По данным полиции, мужчина угрожал сотрудникам полиции.
В ответ полиция открыла огонь, в результате чего нападавший скончался от полученных ранений.
По делу начато расследование.
Ранее 29 октября около церкви Нотр-Дам во французском Ницце мужчина с ножом напал на людей.
Полиция задержала его.
Жертвами нападения стали три человека. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется.
Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.