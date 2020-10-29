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Во Франции произошло второе нападение на людей за день

Во Франции произошло второе нападение на людей за день  В Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских
Другие страны
29 октября 2020 г. 15:14
Во Франции произошло второе нападение на людей за день

В Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских, сообщает Report со ссылкой на французские СМИ.

По данным полиции, мужчина угрожал сотрудникам полиции.

В ответ полиция открыла огонь, в результате чего нападавший скончался от полученных ранений.

По делу начато расследование.

Ранее 29 октября около церкви Нотр-Дам во французском Ницце мужчина с ножом напал на людей.

Полиция задержала его.

Жертвами нападения стали три человека. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется.

Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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