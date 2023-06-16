Во Франции произошло сильное землетрясение

Во французском городе Нант, который располагается на западе страны произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Как передает Report, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 127 километров к юго-востоку от Нанта. При этом очаг находился на глубине 12 километров.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на Филиппинах. Эпицентр толчков находился в 41 км к юго-западу от города Батангас. Там проживают 237 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км. Информации о пострадавших и разрушениях на текущий момент нет.