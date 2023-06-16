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Во Франции произошло сильное землетрясение

Во Франции произошло сильное землетрясение Во французском городе Нант, который располагается на западе страны произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Другие страны
16 июня 2023 г. 21:12
Во Франции произошло сильное землетрясение

Во французском городе Нант, который располагается на западе страны произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как передает Report, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 127 километров к юго-востоку от Нанта. При этом очаг находился на глубине 12 километров.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на Филиппинах. Эпицентр толчков находился в 41 км к юго-западу от города Батангас. Там проживают 237 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км. Информации о пострадавших и разрушениях на текущий момент нет.

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