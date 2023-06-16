Во Франции произошло сильное землетрясение

Во французском городе Нант, который располагается на западе страны произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Во французском городе Нант, который располагается на западе страны произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как передает Report, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 127 километров к юго-востоку от Нанта. При этом очаг находился на глубине 12 километров.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на Филиппинах. Эпицентр толчков находился в 41 км к юго-западу от города Батангас. Там проживают 237 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км. Информации о пострадавших и разрушениях на текущий момент нет.