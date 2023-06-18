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Во Франции произошло мощное землетрясение, сотни домов повреждены, есть раненые

Во Франции произошло мощное землетрясение, сотни домов повреждены, есть раненые Во Франции произошло землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,8.
Другие страны
18 июня 2023 г. 04:09
Во Франции произошло мощное землетрясение, сотни домов повреждены, есть раненые

Во Франции произошло землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,8.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал BBC, из-за последствий бедствия сотни зданий сочли непригодными для проживания.

Сообщается, что особенно пострадал регион Приморская Шаранта, известно о двух раненых людях в городе Де-Севр. Из-за землетрясения эвакуировали около 170 человек. Были повреждены дома, школы и церкви.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн выразила солидарность всем, кого затронуло землетрясение. Министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин заявил, что правительство запустит ускоренную процедуру для оценки структурных повреждений зданий.

Землетрясения магнитудой более пяти баллов являются редким явлением для Франции, в последний раз толчки такой силы были зафиксированы в ноябре 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке Fransada güclü zəlzələ olub: yüzlərlə ev, məktəb dağılıb, xəsarət alanlar var

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