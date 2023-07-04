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Во Франции произошли столкновения между ультраправыми группами и митингующими

Во Франции произошли столкновения между ультраправыми группами и митингующими Во французском Анже ультраправые группы начали разгонять участников массовых беспорядков.
Другие страны
4 июля 2023 г. 08:03
Во Франции произошли столкновения между ультраправыми группами и митингующими

Во французском Анже ультраправые группы начали разгонять участников массовых беспорядков.

Как передает Report, видео с улиц города распространили жители города в Twitter.

Авторы кадров отмечают, что митингующие начали грабить городские улицы. На видео видно, как люди применяют дымовые шашки и бросают бутылки.

Напомним, что беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа, после того как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Французские правоохранители за три дня беспорядков задержали 3,2 тыс. человек. Средний возраст задержанных составляет 17 лет, при этом 60% задержанных ранее не имели проблем с правосудием.

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков.

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