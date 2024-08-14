Найден пилот одного из столкнувшихся во Франции истребителей Rafale

Во Франции обнаружили одного из пилотов, находившегося в столкнувшихся истребителях, он ранен, но в сознании.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
Пилоту удалось катапультироваться. Он доставлен в медучреждение с травмами.
На борту двух столкнувшихся истребителей находилось 3 человека.
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети "X" сообщил о том, что столкнулись два истребителя Rafale, а не Mirage.
"Авария произошла с участием двух истребителей Rafale", - отметил он.
16.07
Во Франции произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел в восточном департаменте Франции Мёрт и Мозель.