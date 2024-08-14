Найден пилот одного из столкнувшихся во Франции истребителей Rafale

Во Франции обнаружили одного из пилотов, находившегося в столкнувшихся истребителях, он ранен, но в сознании.

Во Франции обнаружили одного из пилотов, находившегося в столкнувшихся истребителях, он ранен, но в сознании.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Пилоту удалось катапультироваться. Он доставлен в медучреждение с травмами.

На борту двух столкнувшихся истребителей находилось 3 человека.

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети "X" сообщил о том, что столкнулись два истребителя Rafale, а не Mirage.

"Авария произошла с участием двух истребителей Rafale", - отметил он.

16.07

Во Франции произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в восточном департаменте Франции Мёрт и Мозель.