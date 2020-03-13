​Во Франции произошел взрыв на заводе

Взрыв прогремел на заводе компании Saipol неподалеку от города Руан на северо-западе Франции, на предприятии начался пожар, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции France Bleu, работники предприятия были эвакуированы.

Как указала префектура департамента в Twitter, на место прибыли пожарные, установлен 500-метровый периметр безопасности.

Завод имеет европейскую классификацию Seveso, что означает наличие на предприятии опасных для человека веществ. Классификация была введена после диоксиновой катастрофы на химическом заводе в итальянском городе Севезо в 1976 году.