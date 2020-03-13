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Во Франции произошел взрыв на заводе

​Во Франции произошел взрыв на заводе

Взрыв прогремел на заводе компании Saipol неподалеку от города Руан на северо-западе Франции, на предприятии начался пожар, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

По данным радиостанции France Bleu, работники предприятия были эвакуированы. 

Как указала префектура департамента в Twitter, на место прибыли пожарные, установлен 500-метровый периметр безопасности.

Завод имеет европейскую классификацию Seveso, что означает наличие на предприятии опасных для человека веществ. Классификация была введена после диоксиновой катастрофы на химическом заводе в итальянском городе Севезо в 1976 году.

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