Во Франции проходят самые масштабные за последние годы протесты

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Парижское издание "Монд" отмечает очень высокую в целом по стране, вплоть до небольших городов, активность участников протестных манифестаций, прошедших во Франции накануне в рамках общенациональной забастовка, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Более 800 тысяч человек участвовали в манифестациях против пенсионной реформы в более чем 100 городах Франции, сообщает французская газета.

"Это очень сильная мобилизация как в государственном секторе, так и в частном", - заявил генеральный секретарь крупнейшего профсоюза Франции - Всеобщей конфедерации труда - Филиппа Мартинеза.

Около 65 тысяч вышло на улицы Парижа. 33 тысяч участвовали в акции в Тулузе, 25 тысяч - в Марселе, 20 тысяч в Бордо, 19 тысяч - в Нанте, 15 тысяч - в Клермон-Ферране, от 12 до 13 тысяч - в городах Лилль, Руан, Гренобль, не менее 10 тысяч - в Туре, Ренне, Бресте, Сент-Этьене, Байонне и По, по 9 тысяч - в Страсбурге, Перпиньяне, Лиможе, Сен-Назере и Кане.

В итоге целые сектора экономики и разные уровни администрации работали накануне в сильно заторможенном режиме, а транспортное движение было сильно нарушено.

Отметим, что реформа, из-за которой французы вышли на улицы, призвана, в частности, упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты по причине считающихся тяжелыми условий труда.