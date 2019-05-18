​Во Франции проходят очередные акции протестов "желтых жилетов"

Участники движения "желтых жилетов" в очередной - 27-й раз - вышли на улицы французских городов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, они требуют от властей остановить рост цен на топливо и прекратить использование гербицида глифосат в сельском хозяйстве.
Участники несут флаги Франции, ее отдельных регионов, а также плакаты с призывами остановить рост цен на топливо.
Шествие сопровождает полиция, беспорядков в настоящее время не отмечено.
Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года.
Tural AsadiАвтор новости