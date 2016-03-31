Во Франции проходит крупная забастовка

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Новая волна выступлений против реформы трудового законодательства проходит во Франции сегодня. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в стране бастуют государственные служащие и сотрудники предприятий, учащиеся лицеев и студенты срывают занятия, на улицы выйдут сотни тысяч граждан.

Забастовка транспортников привела к отмене половины региональных поездов и значительному увеличению интервалов движения составов парижского метро, на дорогах столицы наблюдаются заторы.

В связи с забастовкой в течении дня будет закрыта Эйфелева башня.

Вышедшие на улицы граждане выступают против изменений законодательства, которые открывают путь к увеличению продолжительности рабочего дня и другим непопулярным мерам.