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    Во Франции проходит крупная забастовка

    Эйфелева башня закрыта, на дорогах столицы наблюдаются заторы

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Новая волна выступлений против реформы трудового законодательства проходит во Франции сегодня. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в стране  бастуют государственные служащие и сотрудники предприятий, учащиеся лицеев и студенты срывают занятия, на улицы выйдут сотни тысяч граждан.

    Забастовка транспортников привела к отмене половины региональных поездов и значительному увеличению интервалов движения составов парижского метро, на дорогах столицы наблюдаются заторы. 

    В связи с забастовкой в течении дня будет закрыта Эйфелева башня. 

    Вышедшие на улицы граждане выступают против изменений законодательства, которые открывают путь к увеличению продолжительности рабочего дня и другим непопулярным мерам.

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