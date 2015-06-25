​Во Франции прогремел взрыв в парке аттракционов, пострадало 18 человек

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Во Франции прогремел взрыв в парке аттракционов. В результате инцидента пострадало 18 человек, большая часть из которых - дети.

Как передает Report, об этом сообщает Courrier Picard.

"Инциндент случился в среду во второй половине дня в парке департамента Сомма. В результате взрыва один из ведущих мероприятий - кузнец в парке был тяжело ранен. Еще 14 детей и трое взрослых получили легкие ранения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент не установлены причины взрыва. В то же время, уточняется, что на момент взрыва кузнец производил ряд манипуляций с металлом. Предполагается, что в это время в огонь в кузнице, был брошен посторонний предмет, который и мог послужить причиной взрыва.