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Во Франции продолжаются забастовки против пенсионной реформы

Во Франции продолжаются забастовки против пенсионной реформы В Париже и других городах Франции продолжаются забастовки и демонстрации против пенсионной реформы, сообщает Report со ссылкой на Reuters.
Другие страны
23 марта 2023 г. 12:45
Во Франции продолжаются забастовки против пенсионной реформы

В Париже и других городах Франции продолжаются забастовки и демонстрации против пенсионной реформы, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Сегодня во Франции было прервано железнодорожное сообщение, приостановлена работа портов, нефтеперерабатывающих заводов, бензоколонок и школ, а на улицах скопился мусор.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон вызвал гневную реакцию профсоюзов и оппозиционных партий, когда отверг их призывы прислушаться к растущему народному гневу.

"Лучший ответ, который мы можем дать президенту, - это то, что миллионы людей бастуют и выходят на улицы", - сказал Филипп Мартинес, возглавляющий профсоюз CGT.

Напомним, что правительство Франции одобрило пенсионную реформу в обход парламента 16 марта. Инициатором такого решения называют президента страны. Рейтинг Макрона на фоне пенсионной реформы упал до самого низкого уровня за четыре года.

Документ предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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Версия на азербайджанском языке Fransada tətillər davam edir: limanların, zavodların, yanacaqdoldurma məntəqələrinin, məktəblərin işi dayandırılıb

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