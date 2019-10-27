​Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов"

Во Франции уже 50-ю неделю продолжаются антиправительственные акции.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", демонстранты выступают против политики президента Эмманюэля Макрона и французского правительства.

Протесты, в частности, прошли в парижском округе Бельвиль с участием небольшого числа граждан. Демонстранты жгли мусорные баки и вступили в стычку с полицией.

Правоохранители применили слезоточивый газ. В результате протеста перекрыто несколько станций метрополитена.

В ходе демонстрации в Сент-Этьене возникла напряженность между полицией и демонстрантами. Демонстранты перекрыли несколько дорог. Полиция применила слезоточивый газ: задержаны шесть человек.

Акции прошли в различных городах Франции. В МВД Франции не прокомментировали события.