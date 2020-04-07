​Во Франции продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране еще не преодолен пик эпидемии коронавируса, ситуация продолжает ухудшаться.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, темпы роста количества человек, которых госпитализируют в тяжелом состоянии, замедляются, однако все еще растут.

"Это означает, что мы пока еще не на пике эпидемии, мы еще в стадии ухудшения эпидемии на национальном уровне", — отметил Веран.

Он добавил, что нужно продолжать поддерживать режим самоизоляции, так как число больных продолжает расти.

По последним данным, во Франции коронавирусом заражены 98 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.