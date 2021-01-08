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Во Франции продлят режим комендантского часа из-за COVID-19

Во Франции продлят режим комендантского часа из-за COVID-19 Режим комендантского часа во Франции, введенный на фоне второй волны эпидемии коронавируса, будет продлен до 20 января, учреждения культуры, горнолыжные подъемники, рестораны будут оставаться закрытыми.
Другие страны
8 января 2021 г. 00:44
Во Франции продлят режим комендантского часа из-за COVID-19

Режим комендантского часа во Франции, введенный на фоне второй волны эпидемии коронавируса, будет продлен до 20 января, учреждения культуры, горнолыжные подъемники, рестораны будут оставаться закрытыми.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции в четверг.

Комендантский час с 20.00 до 06.00 действует во Франции с 15 декабря. В 15 департаментов – с самой сложной санитарной ситуацией - время действия комендантского часа было расширено.

По словам Кастекса, санитарная ситуация во Франции остается сложной. В среднем за сутки регистрируются более 15 тысяч заболевших. В больницах находятся более 25 тысяч заболевших COVID-19, из них свыше 2,6 тысяч – в реанимации. Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, подчеркнул глава французского правительства.

"До 20 января мы продлеваем режим комендантского часа", - заявил глава кабмина Франции.

Он отметил, что учреждения культуры, в том числе музеи, театры, кинотеатры, пока будут оставаться закрытыми во Франции до конца января. Он добавил, что ситуация будет вновь оцениваться 20 января.

Не смогут сейчас открыться и горнолыжные подъемники, сообщил премьер-министр Франции.

По его словам, открытие ресторанов также невозможно. Они будут оставаться закрытыми как минимум до середины февраля. Власти продолжат предоставлять меры поддержки закрытыми учреждениям, заявил Кастекс.

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Версия на азербайджанском языке Fransada komendant saatının vaxtı uzadıldı

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