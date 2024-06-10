Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны

Французским партиям нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах.

Французским партиям нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах.

Как передает Report , об этом заявил лидер "Патриотов" Флориан Филиппо в соцсети "Х".

"Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, - темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов", — написал он.

Политик призвал другие партии объединиться и использовать оставшееся до выборов время, чтобы французы могли показать свое отношение к этим важным проблемам.

"Единственный способ добиться этого - это Суверенный Блок на выборах", - добавил Филиппо.