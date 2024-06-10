Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны

Французским партиям нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах.
Как передает Report, об этом заявил лидер "Патриотов" Флориан Филиппо в соцсети "Х".
"Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, - темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов", — написал он.
Политик призвал другие партии объединиться и использовать оставшееся до выборов время, чтобы французы могли показать свое отношение к этим важным проблемам.
"Единственный способ добиться этого - это Суверенный Блок на выборах", - добавил Филиппо.
#Macron annonce la #dissolution de l’Assemblée Nationale mais veut évacuer tout débat de fond en organisant le vote dans 3 semaines ! Or la 3è guerre mondiale et l’UE qui veut devenir un État méritent un vrai débat devant les Français !