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Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны

Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны Французским партиям нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах.
Другие страны
10 июня 2024 г. 06:47
Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны

Французским партиям нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах.

Как передает Report, об этом заявил лидер "Патриотов" Флориан Филиппо в соцсети "Х".

"Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, - темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов", — написал он.

Политик призвал другие партии объединиться и использовать оставшееся до выборов время, чтобы французы могли показать свое отношение к этим важным проблемам.

"Единственный способ добиться этого - это Суверенный Блок на выборах", - добавил Филиппо.

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