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Во Франции призвали исключить Турцию из НАТО

Во Франции призвали исключить Турцию из НАТО

Глава французской партии “Национальное объединение” Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции НАТО в связи с военной операции Анкары в Сирии.

Как передаёт Report, об этомона заявила в эфире радиостанции RCI.

По ее словам, Турция нарушила критерии нахождения в Североатлантическом Альянсе.

При этом политик подвергла критике Евросоюз.

Ле Пен считает, что ЕС “ничего не делает и ничего не предлагает” по поводу агрессии Турции в Сирии.

Возможной мерой против Анкары, по ее мнению, является прекращение выплат Турции по программе помощи кандидатам на вступление в ЕС.

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