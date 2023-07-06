Во Франции примут меры безопасности в связи с праздником 14 июля

Власти Франции примут необходимые меры безопасности на торжествах по случаю Национального праздника 14 июля.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил министр-делегат, официальный представитель правительства Оливье Веран в эфире телеканала LCI.
"Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности во время Национального праздника. В отдельных случаях с префектами полиции может обсуждаться отмена некоторых мероприятий, но речь не идет о том, чтобы пересматривать традиции празднования этого важного для страны дня", - отметил он.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами пострадавших от беспорядков коммун, пик беспорядков пройден. Вместе с тем, власти намерены сохранять бдительность в преддверии Национального праздника.