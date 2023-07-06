Во Франции примут меры безопасности в связи с праздником 14 июля

Власти Франции примут необходимые меры безопасности на торжествах по случаю Национального праздника 14 июля.

Власти Франции примут необходимые меры безопасности на торжествах по случаю Национального праздника 14 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил министр-делегат, официальный представитель правительства Оливье Веран в эфире телеканала LCI.

"Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности во время Национального праздника. В отдельных случаях с префектами полиции может обсуждаться отмена некоторых мероприятий, но речь не идет о том, чтобы пересматривать традиции празднования этого важного для страны дня", - отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами пострадавших от беспорядков коммун, пик беспорядков пройден. Вместе с тем, власти намерены сохранять бдительность в преддверии Национального праздника.