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Во Франции примут меры безопасности в связи с праздником 14 июля

Во Франции примут меры безопасности в связи с праздником 14 июля Власти Франции примут необходимые меры безопасности на торжествах по случаю Национального праздника 14 июля.
Другие страны
6 июля 2023 г. 12:28
Во Франции примут меры безопасности в связи с праздником 14 июля

Власти Франции примут необходимые меры безопасности на торжествах по случаю Национального праздника 14 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил министр-делегат, официальный представитель правительства Оливье Веран в эфире телеканала LCI.

"Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности во время Национального праздника. В отдельных случаях с префектами полиции может обсуждаться отмена некоторых мероприятий, но речь не идет о том, чтобы пересматривать традиции празднования этого важного для страны дня", - отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами пострадавших от беспорядков коммун, пик беспорядков пройден. Вместе с тем, власти намерены сохранять бдительность в преддверии Национального праздника.

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